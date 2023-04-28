2023/04/28 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PlYy0Y4EBXk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زخم كبير تشهده دوائر المرور في كربلاء نتيجة تأخر انجاز المعاملات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زخم كبير تشهده دوائر المرور في كربلاء نتيجة تأخر انجاز المعاملات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).