2023/04/28 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يشكل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، أزمة قوية داخل جدران النادي الإسباني خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن الملكي سيفقد خدمات مودريتش لمدة أسبوعين بسبب معاناته من إصابة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدمة في ريال مدريد بعد إصابة مودريتش المركز الخبري الوطني.

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