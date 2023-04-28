2023/04/28 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني منعت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، مركبات الأجرة الصفراء وخاصة’ السايبة’ من الدخول إلى مطار بغداد الدولي . وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح صحفي : إنه “من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطيران المدني يمنع دخول مركبات الأجرة ‘السايبة’ الى مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني يمنع دخول مركبات الأجرة ‘السايبة’ الى مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني يمنع دخول مركبات الأجرة ‘السايبة’ الى مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).