مراد شيخ كالو : نحن مع عودة الابرياء ولا عودة للدو١عش إلا على جثثنا

2023/04/28 | 16:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- سنجار امر لواء ال74 للحش”د الشعب”ي في سنجار و عبر حساب قوتهم يؤكد ان ماحدث بالأمس في قضاء سنجار كان خطأ في آلية عودة النازحين ، العملية تحتاج الى تأني وحكمة اكثر ومشاركة اعمدة المجتمع السنجاري وشيوخه و اهاليه مع الاجهزة الامنية من ناحية عملية عودة النازحين ..مضيفاً الى انه يجب مراعاة …

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