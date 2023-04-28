17 قتيلا في هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني بأوكرانيا.. وفريق CNN يرى الجثث

2023/04/28 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إنه تأكد مقتل 17 شخصا في مدينة أومان بعد الهجوم الصاروخي الروسي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

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