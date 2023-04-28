وول ستريت جورنال: أميركا أرسلت مقاتلات بقنابل خارقة للتحصينات لردع إيران

2023/04/28 | 16:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هدف إرسال المقاتلات منح الطيارين فرصة أكبر للنجاح في تدمير أهداف في سوريا والعراق

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