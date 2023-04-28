تمزق أوتار الفتى الذهبي يوجه ضربة لريال مدريد قبل قمة مان سيتي

2023/04/28 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت انباء صحفية، اليوم الجمعة، بتعرض نجم الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، إلى تمزق في أوتار الركبة الخلفية، مما سيبعده عن الملاعب مدة أسبوعين على أقل تقدير.

المباريات التي سيغيب عنها مودريتش:

من المؤكد أن مودريتشس سيغيب عن مباراة نهائي كأس إسبانيا، بين ريال مدريد وأوساسونا، يوم 7 مايو المقبل.

من المحتمل جدا أن يغيب مودريتش عن لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي، في سانتياغو بيرنابيو، يوم 9 مايو المقبل.

يتوقع أن يلحق مودريتش بموقعة الإياب، على استاد الاتحاد، يوم 17 مايو المقبل.

ماذا قال أنشيلوتي؟

مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أشار إلى إنه "لا يعلم متى سيعود مودريتش للملاعب.



الهدف الآن عودته لنهائي كأس إسبانيا، لكن لا نعلم حقيقة متى سيعود".

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