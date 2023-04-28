شرطة البصرة تعتقل متهمين بصبحة عجلة محملة بقابلوات كهربائية

2023/04/28 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن تمكن

اجهزتها الامنية من القاء القبض على

متهمين يستقلان عجلة محملة بقابلوات

كهربائية لا تحمل أي اوراق ثبوتية.

وقالت القيادة في بيان صحافي اطلعت عليه

وكالة نون الخبرية

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