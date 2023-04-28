العُطل والجدل البيزنطي حولها

2023/04/28 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

المتابع لوسائل الاعلام يجد لغطا

واضطرابا كبيرين فيما يخص العُطل

الرسمية وغيرها .



ومنهم من يرى الموضوع

ليس ذا اهمية ، كلا فهو يهم جميع

العراقيين على كافة مشاربهم

الايديولوجية وانتم

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