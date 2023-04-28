العتبة الحسينية تتكفل بعلاج الفنان عبد الستار البصري

2023/04/28 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الجمعة، تكفلها بعلاج الفنان العراقي

عبد الستار البصري الذي يمر بأزمة صحية

حرجة منذ عام ونصف العام.

وقال منسق الحالات الانسانية في العتبة

الحسينية المقدسة احمد رضا الخفا

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