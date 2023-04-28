2023/04/28 | 16:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الروسية تعيد نشر قصة "أبو غريب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/28 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية تعيد نشر قصة "أبو غريب") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية تعيد نشر قصة "أبو غريب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).