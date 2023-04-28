2023/04/28 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على(3) إرهابيين و( 25 ) متهماً بمواد قانونية متنوعة في بغداد والأنبار والبصرة وميسان ونينوى.

وقالت المديرية في بيان انه “تم القبض على(3) إرهابيين و( 25 ) متهماً بمواد قانونية متنوعة في بغداد والأنبار والبصرة وميسان ونينوى”.

التالي

منذ 5 ساعات

الإطاحة بـ9 متهمين بينهم امرأة بقضايا مختلفة في بغداد

منذ 7 ساعات

حقيقة الإعتداءات على الجوامع والمرافق الدينية بسنجار

منذ 18 ساعة

حريق اندلع داخل جامع ام القرى ببغداد

منذ 22 ساعة

شرطة الأنبار تنفي اعتقال عصابة في المحافظة يقودها ضابط ينتسب لها

منذ يوم واحد

اندلاع حريق بمستشفى العزيزية في واسط

منذ يوم واحد

النزاهة: استقدام محافظ ذي قار الحالي بتهمة استغلاله المنصب الوظيفي

منذ يوم واحد

النزاهة والداخلية تتفقان على زيادة التنسيق المشترك في تنفيذ الأوامر القضائية

منذ يوم واحد

وزارة الدفاع توجه دعوة للمتقدمين المقبولين بالكلية العسكرية الدورة (113)

منذ يوم واحد

الجمارك تحبط عملية تهريب أكثر من 5 ملايين دولار

منذ يوم واحد

جنايات بابل: الإعدام بحق أحد أخطر مجرمي تجارة المخدرات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على(3) إرهابيين و( 25 ) متهماً بمواد قانونية متنوعة في خمس محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على(3) إرهابيين و( 25 ) متهماً بمواد قانونية متنوعة في خمس محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).