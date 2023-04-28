2023/04/28 | 16:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطوني يتعجب من حجم الجدورة!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: I_Lpaq4uT9M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطوني يتعجب من حجم الجدورة!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطوني يتعجب من حجم الجدورة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).