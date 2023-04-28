2023/04/28 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بثمانية وعشرين متهماً بينهم إرهابيون في خمس محافظات.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي قيادة عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم إرهابيين..



القبض على 28 مطلوباً للقضاء في خمس محافظات المركز الخبري الوطني.

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