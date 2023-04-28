2023/04/28 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني عاد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، لقائمة فريقه بعد غياب طويل، بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر.وتواجد ديمبلي في قائمة البارسا التي ستلعب مباراة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديمبلي يعود لقائمة برشلونة بعد غياب طويل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديمبلي يعود لقائمة برشلونة بعد غياب طويل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديمبلي يعود لقائمة برشلونة بعد غياب طويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).