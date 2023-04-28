الفكر المنير والاسهال الفكري- قيس الدباغ

2023/04/28 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ ما أن تجتمع مع مجموعة من أصدقاء العمر أو يجمعك مع أحد المثقفين في جلسة أو مقهى أو حتى في مجلس عزاء حتى يتفرد واحد أو إثنين من المجموعة بالاسهاب في أحد مواضيع الساعة كأن يكون الموضوع سياسي أو اقتصادي أو فني ، حتى ينطلق أحدهم كالسيل الجارف في إستعراض مالديه أو […]

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