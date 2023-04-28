2023/04/28 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP نموذج بالتو في متحف التاريخ الطبيعي في مدينة كليفلاند الاميركية واشنطن (أ ف ب) – يُعدّ بالتو أشهر كلب في الولايات المتحدة، ولهذا الحيوان الذي أنقذ بلدة نائية وسط ثلوج ألاسكا بإيصال أدوية إليها تمثال في متنزه سنترال بارك في نيويورك، وفيلم رسوم متحركة عن بطولاته، فيما حللت دراسة علمية حديثة حمضه النووي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمض النووي للكلب بالتو يفسّر بطولاته بعد 90 عاماً على نفوقه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمض النووي للكلب بالتو يفسّر بطولاته بعد 90 عاماً على نفوقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).