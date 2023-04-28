عدد جثث المهاجرين يفوق طاقة استيعاب مستشفى مركزي في تونس

2023/04/28 | 16:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مركب لمهاجرين يتم سحبه قبالة السواحل التونسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 صفاقس (تونس) (أ ف ب) – ذكر متحدثا قضائيا لوكالة فرانس برس أن مستشفى مركزيا في محافظة صفاقس في شرق تونس لم يعد قادرا على استيعاب جثث المهاجرين السريين الذين قضوا في رحلات عبور نحو السواحل الإيطالية.وقال المتحدث الرسمي […]

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