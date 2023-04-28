في مقابلة مع

2023/04/28 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قائد الجيش في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" ووصف قواته بـ"المتمردة على الدولة"، مشيرا إلى أنه طرح عليه عرضا يقضي بتنحي كليمها عن المشهد لكنه "رفض ذلك".

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