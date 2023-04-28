وفد مجلس النواب يصل الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي

2023/04/28 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد مجلس النواب, اليوم الجمعة, الى

القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان

العربي.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس

النواب,أن "الوفد ضم النائب الشيخ شعلان

الكريم نائب رئيس البرلمان العربي،

والنائب

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