خبير قانوني : مجلس القضاء الاعلى والحكومة قادران على استرداد اموال العراق المنهوبة واسترداد المجرمين فوراً

2023/04/28 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني المستشار سالم

حواس : ان مجلس القضاء الاعلى والحكومة

قادران على استرداد اموال العراق

المنهوبة واسترداد المجرمين فوراً.

وقال في بيان : ان ادارة صندوق استرداد

اموال العراق تتولى تزو

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