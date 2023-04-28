2023/04/28 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أكسيل بيشوب، اليوم الجمعة، أن نحو 40 ألف لاجئ اضطروا للفرار من الخرطوم منذ بدء الأزمة بحثاً عن الأمان في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية اللاجئين: 40 ألف شخص فروا من الخرطوم بحثاً عن الأمان المركز الخبري الوطني.

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