2023/04/28 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حكمت محكمة في لاهاي هولندية، اليوم الجمعة، بمنع رجل من التبرع بالمزيد من الحيوانات المنوية، بعد أن أنجب ما لا يقل عن 550 طفلا في هولندا ودول أخرى، وضلل أولياء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة هولندية تعاقب “الرجل الخارق” بعد إنجابه 550 طفلاً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة هولندية تعاقب “الرجل الخارق” بعد إنجابه 550 طفلاً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة هولندية تعاقب “الرجل الخارق” بعد إنجابه 550 طفلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).