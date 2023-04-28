2023/04/28 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعد عامين من منحها بشكل "عشوائي" وغير مدروس، ورغم الاعتراضات المتوالية والمختلفة عليها، اتخذت اخيراً خطوة إلى الامام، لتسوية ملف الاجازات الاستثمارية الممنوحة حول مطار بغداد، التي تراكمت حولها الشبهات.

وكانت ابرز الاعتراضات تنصب نحو شبهات التغيير الديموغرافي للمناطق المحيطة في مطار بغداد وتهجير مئات الالاف من العوائل في المناطق الزراعية فضلا عن عدم تحويل جنس الأراضي او تخطيط تصاميم لها، بالإضافة الى عدم اخذ الموافقات ولاسيما من سلطة الطيران المدني.

وبناء على ذلك، وجهت هيئة الاستثمار الوطنية، كتابا رسميا الى 21 مجمعاً سكنياً في محيط مطار بغداد الدولي، بالتوقف عن البناء وتغيير جنس الارض، وذلك بناء على كتاب وردها من سلطة الطيران المدني.

واظهرت وثائق اطلعت عليها "بغداد اليوم"، مطالبة سلطة الطيران المدني، بايقاف انشاء المجمعات والبناء وتغيير جنس الارض في محيط المطارات ومنطقة الارفاق الجوي لحين الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني.

وعلى اثر ذلك، خاطبت هيئة الاستثمار 21 مجمعاً مشمولاً بايقاف البناء في محيط مطار بغداد.

هذا القرار جاء بعد توجيه سابق من السوداني بإيقاف منح الاجازات الاستثمارية حول مطار بغداد، وضرورة ان تكون المجمعات المحيطة به مبنية على اساس تصاميم وخرائط وليس بشكل عشوائي.

من جانبه، يرى الباحث والاستشاري بمجال الطيران فارس الجواري، ان هذا القرار صحيح ولايمكن بناء المجمعات الاستثمارية بمحيط المطارات، مستعرضا 3 مشاكل ومخاطر تتسبب بها بناء المجمعات حول المطار.

وقال الجواري، لـ"بغداد اليوم"، ان "قرار إيقاف بناء المجمعات السكنية قرب المطارات خطوة بالاتجاه الصحيح، وهذا القرار جاء وفقاً لـ"قانون الارتفاق"، وهذا القانون يمنع تشييد الأبنية ضمن الحدود القريبة من المطارات كون هذا الامر يسبب مخاطر كبيرة".

وبين ان "بناء المجمعات السكنية قرب المطارات له ثلاثة مخاطر أولها ان المطار معد لهبوط واقلاع الطائرات، وممكن ان تكون طائرة من الطائرات يجب ان تهبط بشكل اضطراري لأي سبب كان فني او غيره، وفي حال وجود مسافة قريبة للمجمعات السكنية، فهذا الامر سوف يزيد عدد الضحايا والمخاطر على الطائرة، الامر الثاني، هناك أجهزة لاسلكية خاصة بالمراقبين الجويين، وأجهزة اتصال خاصة بين المراقبين في المطار والطائرات، وقرب المجمعات السكنية سوف يسبب تشويش على تلك الأجهزة وهذا الامر أيضا يشكل مخاطر كبيرة".

وأضاف ان "الخطر الثالث من بناء المجمعات السكنية قرب المطارات، هو ان هؤلاء الساكنين من الكبار والصغار، قد يعملون على ضرب الطيارين بـ(الليزر) وهذا الامر اصبح مشكلة حقيقية تعاني منها اغلب المطارات، وهذا (الليزر) يشكل خطورة على امن وسلامة الطائرة، ولهذا جاء قانون الارتفاع ليمنع أي مجمعات سكنية قريبة على المطارات لامن وسلامة الطيران والمسافرين".

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