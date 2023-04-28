ملعب عراقي يستخدم تقنية حديثة في بطولة غرب آسيا

2023/04/28 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت إدارة ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة عن جاهزيته لإستضافة بعض مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، التي ستنطلق في يونيو/ حزيران المقبل بالعراق، بمشاركة 9 منتخبات، مشيرة إلى استخدام الطاقة الشمسية في الملعب خلال البطولة.

وقال مدير ملعب المدينة الدولي صالح المالكي: الملعب جاهز لتضييف بطولة غرب آسيا لكرة القدم، الدائرة الهندسية أجرت الكشوفات وحددت المتطلبات، وتم إعداد التقارير الخاصة لإحالتها".

وأضاف المالكي في تصريحات نقلها موقع وزارة الشباب :" ملاكات دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، تواصل الصيانة والإدامة، لإظهار الملعب بأبهى صورة، وتسليمه قبل موعد إنطلاق البطولة".

وتابع :"باشرنا بزراعة البذور الصيفية التعويضية، لتهيئة أرضية الملعب بعد انتهاء معسكر منتخب الشباب".

وأوضح: "يضم الملعب منظومة متكاملة لتزويد مرافقاته بالطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، والملعب يشتمل على جزئين من الطاقة البديلة، بألواح شمسية بطاقة 750 ميجا واط، فضلاً عن قاعات للطاقة تضم 720 بطارية والشواحن وبوردات التحويل".

وختم المالكي تصريحاته قائلاً: تعد الطاقة الشمسية طاقة أنموذجية، تسهم بتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وتوفير الأموال والجهد للوزارة وملاكاتها".

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