البيضاني يوضح اسباب تراجع سعر صرف الدولار

2023/04/28 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح المختص بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، الجمعة، اسباب تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، لافتا الى ان هناك تقارباً بالقيمة بين الطرح الرسمي للدولة والسوق الموازي.

وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تقليص الفجوة بين السعر الموازي والرسمي في الاسواق المحلية سيستمر حتى يبلغ فارق لا يكاد يذكر في الفترة المقبلة، لاسباب كثيرة منها سهولة حصول التجار الحقيقيين على الدولار عبر المنافذ الرسمية بعد ان كان العديد منهم يتجنب التعامل بشكل مباشر لمخاوف تتعلق بالضريبة واسباب اخرى فضلا عن قبول المنصة مايقرب من ثمانين بالمئة من طلبات الراغبين بالحصول على العملة الصعبة”.

واضاف ان “على الرغم من ما مر به وضع الدينار في الفترة الماضية الا أن العراق بدأ يجني شيئا من تنظيم تجارته الخارجية بعد ان ظل في السنوات الماضية دون بيانات واضحة او ضوابط تنظم عمل تجارته مما ادى سحب كبير على الدولار عبر فواتير معظمها مزور بهدف التهريب أو حتى غسيل الاموال سيما ان العديد من الدول الاقليمية لا تتوفر بها سيولة العملة الصعبة بسهولة كما هو حال العراق”.

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