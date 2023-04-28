ازالة كميات كبيرة من مخلفات داعش في الانبار

2023/04/28 | 17:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي ، الجمعة ، عن ازالة كميات كبيرة من مخلفات عصابات داعش ابان سيطرته على مساحات من مدن الانبار .

وقال العكيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” فرق معالجة المتفجرات باشرت بعمليات تطهير محيط قضاء راوه غربي الانبار، من مخلفات عصابات داعش وفتح كافة الطرق المفخخة امام حركة سير العجلات وتأمينها بشكل كامل لبدء مرحلة استثمار تلك المساحات التي اوقف فيها العمل كونها تصنف بالمناطق الخطرة كونها مفخخة منذ اعوام “.

واضاف ان” مناطق صحراء قضاء راوه مازال تحوي على العديد من المنازل المفخخة ستقوم فرقة معالجة المتفجرات في غضون الايام المقبلة بتفكيكها وابطال مفعولها ، مبينا ان” وجود كميات هائلة من المخلفات الحربية في تلك المناطق عرقل عمليات الاستثمار رغم ان القضاء لم يشهد اي خرق امني ومؤمن بشكل تام ، موضحا ان” ازالة المخلفات الحربية سيسهم في انتعاش الواقع الاقتصادي للقضاء ويفتح الباب امام توجه الشركات الاستثمارية للعمل في عموم مناطق قضاء راوه ، مؤكدا ان” فرق معالجة المتفجرات بدأت بعمليات تطهير شبكة الطرق الملغمة ومن ثم ابطال مفعول المنازل المفخخة لحين الانتهاء من تطهير محيط القضاء بشكل تام “.

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