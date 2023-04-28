بوتين يوقع مرسوما يسمح بترحيل أوكرانيين من المناطق المحتلة في بلادهم

2023/04/28 | 17:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الخميس، يسمح بترحيل المواطنين الأوكرانيين من الأراضي التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، إذا اعُتبروا "تهديدا للأمن القومي".

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