2023/04/28 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: التقى وزير خارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان بالأمين العام لحزب...

ظهرت المقالة امير عبد اللهيان يلتقي بـ حسن نصرالله في لبنان أولاً على المسلة.

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