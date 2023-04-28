2023/04/28 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال العميد بالحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، الجمعة إن...

ظهرت المقالة تونس تنتشل 41 جثة قبالة سواحلها مع تزايد تدفق زوارق الهجرة باتجاه ايطاليا أولاً على المسلة.

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