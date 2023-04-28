2023/04/28 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الجمعة، عن اتفاقية سيتم المصادقة عليها قًريبا في البرلمان ستكلف العراق خسائر سنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن “اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت التي سيتم المصادقة عليها قًريبا في البرلمان تعني ان ارباح […]

ظهرت المقالة ’تخالف وعود السوداني’..



اتفاقية مع الكويت تكلف العراق ملايين الدولارات! أولاً على ايرث نيوز.

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