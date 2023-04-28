مستشار السوداني: تطابق سعري الصرف الرسمي والموازي يعتمد على هذا الأمر

2023/04/28 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تطابق سعري صرف الدولار الرسمي وفي السوق الموازي في غضون أسابيع قليلة.

وقال صالح في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "نتوقع أنه في غضون أسابيع قليلة يكون هناك تطابق بين السعرين"، موضحاً: "إذا كان الفارق بينهما 2% فهو يعتبر تطابقاً".

وأضاف، أن "تطابق سعر الصرف الموازي لسعر الصرف الرسمي يعتمد على مدى إفصاح المصارف المجازة أمام منصة الامتثال الالكترونية، من خلال إعطاء المعلومات الصحيحة والالتزام بالضوابط والتحويلات بصورة أكبر مما يساعد على مطابقة السعر الموازي للرسمي".

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