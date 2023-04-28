سلطة الطيران تطالب بإيقاف أعمال 21 مجمعاً سكنياً استثمارياً (وثائق)

2023/04/28 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت سلطة الطيران المدني، هيئة الاستثمار، بإيقاف أعمال 21 مجمعاً سكنياً استثمارياً.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، في كانون الثاني الماضي، بمنع إقامة أي مشروع استثماري أو أي تصرف بالأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير ترأس اجتماعاً خاص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، والسبل المثلى لاستثمارها، مشدداً على "إيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي".

وأكد على أن "أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد".

وأضاف "لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني"، موجهاً الجهات المعنية بـ"استمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة".

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