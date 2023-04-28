نائب عن البصرة: المجمعات السكنية الاستثمارية نقمة على المواطن وسببت ارتفاع اسعار المنازل

2023/04/28 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد،

الجمعة، ان المجمعات السكنية

الاستثمارية في البصرة نقمة على

المواطن البصري وكانت سبب بارتفاع

اسعار المنازل، فيما دعا رئيس الوزراء

التدخل وطلب ملفات جميع المجمعات

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