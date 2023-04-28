غبار وامطار.. تعرف على حالة الطقس في العراق

2023/04/28 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار

وتصاعد للغبار وانخفاض في درجات

الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طق

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