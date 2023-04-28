الصيف يتراجع.. انخفاض للحرارة وموجة غبارية خاطفة غداً في العراق

2023/04/28 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي من يوم غد السبت.

وقال الزيادي، لـ (بغداد اليوم)، "من المتوقع ان يشهد العراق انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة، من يوم غد السبت وتزداد الأحد، خصوصاً في وسط وغربي البلاد بسبب نشاط رياح شمالية غربية وعبور كتلة هوائية".

وبين، ان "العراق سيشهد يوم غد موجة غبار متوسط الكثافة، وستشمل كافة المدن العراقية".

ورجح الزيادي ان "تستمر موجة الغبار لساعات محددة، ثم تعود الأجواء معتدلة، ولا وجود لأي حالات ماطرة في الأيام القليلة المقبلة".

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