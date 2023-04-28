روسيا تطرد

2023/04/28 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن نائي وزير الدفاع الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف الملقب بـ "جزار ماريوبول"، اقيل من منصبه من دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف القرار.

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