2023/04/28 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على ثانوية “المطر” المركز الخبري الوطني.

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