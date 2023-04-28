2023/04/28 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لم يعد مستشفى مركزي في محافظة صفاقس شرقي تونس، قادرا على استيعاب جثث المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا في رحلات عبور نحو السواحل الإيطالية، وفق ما قال متحدث قضائي.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



الجثث تفوق طاقة المستشفى بسبب الهجرة غير “الشرعية” المركز الخبري الوطني.

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