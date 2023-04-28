بعد 6 أشهر على تشكيل حكومة عراقية.. غموض حول مصير تحالف إدارة الدولة والسوداني يتعهد بتعديل وزاري

2023/04/28 | 18:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتضارب الأنباء حول الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري الذي أكده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ظل تباين بالتصريحات حول خلافات تعصف بتحالف إدارة الدولة المشكِّل للحكومة الحالية.

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