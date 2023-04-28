ديالى.. تشكيل لجنة امنية لحماية اكثر من 300 الف دونم من محصول الحنطة

2023/04/28 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، تشكيل لجنة التنسيق الامني لحماية اكثر من 300 الف دونم من محصول الحنطة.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،انه” مع قرب انطلاق موسم حصاد اكثر من 300 الف دونم من محصول الحنطة في ديالى تقتضي الحاجة الامنية الى وجود خطة امنية واسعة لحماية المحصول من اي هجمات مباغتة لخلايا داعش الارهابي كما حدث في السنوات الماضية”.

واضاف،انه” تم تشكيل لجنة تنسيق امني بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية تاخذ على عاتقها تشديد الاجراءات خلال عمليات الحصاد لمنع اي محاولات ترمي لاستهداف الحقول خاصة في المناطق النائية والمفتوحة مؤكدا بان حماية الحقول جزء من الامن الغذائي”.

واشار الى ان” انتاجية الموسم الحالي تبشر بالخير خاصة مع غزارة الامطار التي زادت من من مساحة الاراضي المزروعة”.

وتعرضت حقول الحنطة في السنوات الماضية الى عمليات استهداف مباشرة من قبل داعش الارهابي عبر احراق مساحات كبيرة”.

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