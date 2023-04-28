2023/04/28 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: euZLtFEzg9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زواج رسمي أم فيديو كليب؟.. هيثم يوسف يثير الجدل بسبب صورة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زواج رسمي أم فيديو كليب؟.. هيثم يوسف يثير الجدل بسبب صورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).