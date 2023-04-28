2023/04/28 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زواج رسمي أم فيديو كليب؟.. هيثم يوسف يثير الجدل بسبب صورة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: euZLtFEzg9c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زواج رسمي أم فيديو كليب؟.. هيثم يوسف يثير الجدل بسبب صورة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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