وزير التربية يستنكر الاعتداء

2023/04/28 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استنكر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، ما اقدم عليه افراد عائلة احد الطلبة في بغداد من "اعتداء آثم" على ادارة ثانوية المطر في مديية الرصافة الثالثة جسدياً ولفظياً وايضا على قدسية الحرم المدرسي"، واصفاً هذا الفعل بـ"الشائن والمعيب".

وتوعد وزير التربية بحسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) "المسيئين بعدما وثقت الكاميرات فعلتهم الشنيعة هذه بالقصاص العادل من خلال القضاء العراقي الشامخ، "مشدداً على "عدم السماح لاحد بالاعتداء او التجاوز على المؤسسة التربوية بإداراتها وملاكاتها التربوية".

وأكد الجبوري على ان "المعلم والمدرس قيمة اجتماعية تربوية ثقافية عليا، على المجتمع تكريمها والمحافظة عليها من اي تجاوز".

وبين وزير التربية ان "هذا الفعل فردي ولا يعكس مكانة الاسرة التعليمية والتربوية في نفوس ابناء شعبنا الذين عرفوا بدعم العلم ومسيرة الوطن المعطاء في هذا المجال".

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