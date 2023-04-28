2023/04/28 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الحكومة الألمانية، الجمعة، الحكومة الإيرانية على التراجع عن قرارها بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلين غاضبة بعد تأييد حكم الإعدام على مواطن ألماني من أصل إيراني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلين غاضبة بعد تأييد حكم الإعدام على مواطن ألماني من أصل إيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).