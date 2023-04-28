2023/04/28 | 19:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1q127FY-cos

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الزراعة من النجف الموسم الحالي لحصاد الحنطة هو موسم الخير والنجاح) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الزراعة من النجف الموسم الحالي لحصاد الحنطة هو موسم الخير والنجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).