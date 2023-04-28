تعرف إلى آخر تطورات انضمام زيدان إقبال لشباب العراق في المونديال

2023/04/28 | 19:20 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقبال لم يشارك مع الفريق الأول لليونايتد منذ فترة طويلة (العربي الجديد/Getty)

يواصل منتخب شباب العراق تدريباته، في معسكره المقام حالياً في إسبانيا ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً والتي ستنطلق في 20 مايو/ أيار المقبل في الأرجنتين، وسط ضبابية بشأن مشاركة العديد من المواهب المحترفة، وعلى رأسهم لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، زيدان إقبال.

ويعول المدير الفني لشباب العراق عماد محمد، على تواجد إقبال من أجل الظهور بمستوى مشرف، على أمل تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي كانت في المشاركة الأخيرة وتحديداً بنسخة 2013 في تركيا، حيث حصد العراق بقيادة المدير الفني حكيم شاكر، المركز الرابع حينها.

وأكد مصدر في الاتحاد العراقي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ اتحاد كرة القدم، لا يزال ينتظر ردّ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بخصوص السماح لإقبال بالتواجد مع منتخب الشباب في كأس العالم تحت 20 عاماً، بعد أن أرسل خطاباً ثانياً إلى "الشياطين الحمر".

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ووقع "أسود الرافدين" في مجموعة صعبة للغاية رفقة منتخب تونس، ومنتخبي أوروغواي وإنكلترا، لكن التأهل إلى الدور المقبل يبقى متاحاً، في ظل المستويات المميزة التي قدمها شباب العراق في أمم آسيا الأخيرة التي حصدوا وصافتها، إضافة إلى التعادل مع البرازيل 1-1 ودياً قبل أيام في معسكر إسبانيا.

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