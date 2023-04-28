وزير التربية يتوعد المعتدين على إدارة ثانوية ببغداد بـ”قصاص عادل”

2023/04/28 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، ما اقدم عليه افراد عائلة احد الطلبة في بغداد من اعتداء آثم على ادارة ثانوية المطر جسدياً ولفظياً وايضا على قدسية الحرم المدرسي، واصفاً هذا الفعل بالشائن والمعيب.وتوعد وزير التربية المسيئين بعدما وثقت الكاميرات فعلتهم الشنيعة هذه بالقصاص العادل من خلال القضاء العراقي الشامخ، مشدداً على عدم السماح […]

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