"صانع الملوك" يدعو للتصويت لكيليتشدار أوغلو منافس إردوغان

2023/04/28 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا حزب الشعوب الديموقراطي اليساري والمؤيد للأكراد وحلفاؤه، الجمعة، إلى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو.

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