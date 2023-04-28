سومو: تصدير مليونين و770 ألف طن من زيت الوقود منذ بداية 2023 

2023/04/28 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط سومو، اليوم الجمعة، الكميات المصدرة من زيت الوقود منذ بداية العام الحالي.

وقال المكتب الإعلامي في الشركة، إن "شركة سومو تنفذ آلية لبيع منتوج زيت الوقود استناداً إلى أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة الرابعة من ضوابط تنفيذ عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية".

وأضاف، أن "البيع والتعاقد يتم على جميع الكميات المتاحة للتصدير من خلال توجيه دعوة مباشرة إلى الشركات العالمية الرصينة للشركات العراقية المتخصصة بتقديم عروضها السعرية التنافسية لشراء منتوج زيت الوقود"، متابعاً: "يتم اختيار أفضل الأسعار المقدمة والتي من شأنها تعظيم إيرادات البلد".

وأشار إلى أن "الكميات المصدرة من منتوج زيت الوقود بلغت منذ بداية العام الحالي مليونين و770 ألف طن".

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