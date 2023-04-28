2023/04/28 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن العراق لعب دوراً مهماً وإيجابياً في التواصل وعودة العلاقات بين طهران والرياض.وقال أمير عبد اللهيان في تصريح تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية: العراق لعب دوراً مهماً لعودة العلاقات بين طهران والرياض المركز الخبري الوطني.

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